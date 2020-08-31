اليوم.. مصر للطيران تسير 39 رحلة دولية تقل 2500 راكبًا

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 39 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 2500 راكبًا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، كوبنهاجن، روما، لندن، ميلانو، اسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين)، ورحلتين جويتين إلى كل من (دبي، أبوظبي، ميلانو) ، و١٤ رحلة استثنائية بمعدل ٥ رحلات جوية إلى (جدة) ، ورحلتين جويتين إلى كل من (الرياض، الدمام، المدينة المنورة) ، ورحلة واحدة إلى كل من (أبها، القصيم، مسقط) ، و٧ رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات إلى (شرم الشيخ)، ورحلة واحدة إلى كل من (أسوان، الأقصر، الغردقة)، ورحلة خاصة إلى (طابا) ، و٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكبًا.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.​