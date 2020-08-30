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اجتماع بالأوقاف لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على أموال الوقف

06:27 م الأحد 30 أغسطس 2020
اجتماع بالأوقاف لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على أموال الوقف

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع قيادات هيئة الأوقاف، اليوم الأحد، الخطة التي وضعتها الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أموال الوقف.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، إن وزير الأوقاف وجّه بضرورة التعامل مع مال الوقف بالقيمة التجارية العادلة، والاستمرار في تحسين عملية تحصيل حقوق الوقف.

الجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي، استمع لعرض ورؤية وزير الأوقاف حول خطط الوزارة في مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف، وأوضح وزير الأوقاف أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، حيث وجّه الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءً أو تأجيرًا.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف السيسي

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