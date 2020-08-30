تنسيق الأزهر 2020: 4 معاهد جديدة أمام الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية

كتب - محمود مصطفى:

تدرس جامعة الأزهر، فتح 4 معاهد جديدة فوق متوسطة ببعض كليات بنين وبنات القاهرة والأقاليم، وفتحها أمام الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية بقسميها "علمي ـ أدبي"، للالتحاق بها خلال العام الجامعي المقبل.

وقال مصدر بجامعة الأزهر، إن الجامعة تدرس فتح معاهد جديدة بكليات " التجارة بنين وبنات" بالقاهرة، والتربية بنين بالقاهرة، أسوة بالمعاهد الخاصة والتابعة لكليات العلوم التي تم فتحها أمام الطلاب العام الماضي.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، إلى أن المعاهد جاءت كالتالي: معهد فني تقنيات التعليم بكلية التربية بنين بالقاهرة، ومعهد نظم المعلومات الإدارية بكليات تجارة "بنين وبنات" بالقاهرة والأقاليم، معهد الإدارة التطبيقية بكلية التربية بنين بالقاهرة، ومعهد الفنون والحرف التراثية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتم عرض أمر إنشاء المعاهد الجديدة على المجلس الأعلى للأزهر، في اجتماعه المقبل، وحال الموافقة سيتم تطبيق نفس اللائحة المالية المطبقة بمعاهد " إعداد فني مختبرات ـ إعداد فني قواعد بيانات ـ إعداد فني التحاليل البيولوجية"، بعد أن وافق عليها مجلس الجامعة في اجتماعه الذي عقد الأربعاء الماضي.

وأشار المصدر، إلى أن المعاهد الجديدة لن تتاح في رغبات التنسيق، وإنما سيتم التحويل إليها من الكليات، بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول، في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل.