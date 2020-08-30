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اليوم .. مطار القاهرة: سفر ووصول 165 رحلة تنقل 20 ألف راكب

12:50 م الأحد 30 أغسطس 2020
اليوم .. مطار القاهرة: سفر ووصول 165 رحلة تنقل 20 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأحد، 87 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 8 آلاف راكب.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 20 ألف راكب على متن 165 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة​

مطار القاهرة الدولي رحلات طيران

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