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بناء على طلب الجهات المختصة.. تأجيل قطع المياه عن الساحل الشمالي للأسبوع المقبل

10:26 ص الأحد 30 أغسطس 2020
بناء على طلب الجهات المختصة.. تأجيل قطع المياه عن الساحل الشمالي للأسبوع المقبل

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن تأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي إلى يوم الاثنين الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 36 ساعة، وذلك بناء على طلب الجهات المختصة.

وأهابت الشركة، وفق بيان لها، اليوم الأحد، المواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المذكورة.

وتعمل الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات - نقط الإسعاف - أقسام الشرطة - المصالح الحكومية.. غير ذلك).​

قطع المياه الساحل الشمالي شركة مياه الشرب والصرف الصحي مطروح

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