لتوفير عمل لهم بمصر.. القوى العاملة: حصر العمالة الراغبة في العودة للوطن



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، حصر مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بيانات العمالة المقرر عودتها أو الاستغناء عنها بسبب تداعيات كورونا، من خلال تعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين الراغبين في العودة.

وبحسب بيان اليوم السبت، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية ومبادرة "نورت بلدك" التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص دمج العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وقال الملحق العمالي بجدة وليد عبدالرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي، إن المكتب العمالي قام بتعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين كونها آلية معتمدة لقاعدة البيانات وسيتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولا بأول تمهيدًا ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم طبقا للمهن التي تمتهنها أو المهارات المتوافرة لديهم.

وأشار عبدالرزاق، إلى أن ذلك جاء في إطار إسهامات الوزارة في حصر العمالة المصرية بالخارج ، وتنفيذا لتوجيهاتكم والسفير القنصل العام لمصر بجدة بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية لتوفير سبل الدعم لاستيعاب تلك العمالة وإعداد الوزارة الخطط اللازمة للتعامل مع العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم أو ممن يسجلون رغباتهم للعودة النهائية لمصر وبيانات التواصل الخاصة بهم و القطاعات والتخصصات العاملين بها بدولة الاعتماد.