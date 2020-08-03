الرطوبة تصل لـ80%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ 36 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 30 و31 درجة، وتسجل أيضًا على جنوب سيناء 39 وحتى 41 درجة، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 40 و43 درجة".

وتابع: "حركة الرياح ستكون معتدلة خلال اليومين المقبلين، كما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ80%، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة".

وأشار شاهين إلى أن طقس شمال الصعيد وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة، كما أن الرياح معتدلة وستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، مؤكدًا أن هناك توقعات بنشاط الرياح على جنوب سيناء قد تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وأوضح أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تبدا من الساعة الثالثة وحتى السابعة صباحا، لذلك ننصح بالقيادة خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية بعد السابعة صباحا.