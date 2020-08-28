القوى العاملة: صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1439 شاباً بالمنوفية



كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 1439 شاباً، من بينهم 18 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.



وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 2602 شابا باحثاً عن العمل.



وأوضح الوزير، أن المديرية، صرفت منحة عيد الفطر والعمال للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بها لـ2473 عاملاً، بإجمالي 2 مليون و473 ألف جنيه.



وأشار عفيفي محمد عفيفي، مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 3 منح مواليد بقيمة 6 آلاف جنيه، و5 منح وفاة بإجمالي 50 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية 2000 جنيه لعامل آخر، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ58 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.



وحررت المديرية، شهادات أمان لنحو 88 عاملا بإجمالي 44 ألف جنيه، فضلا عن استخراج قياس مستوى مهارة لـ1626 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد ترخيص بمزاولة الحرفة.



أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم التفتيش على 345 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 17 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن إعطاء مهلة قانونية لـ315 منشأة لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، وعن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1106 منشآت وتحرير 149 محضر مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 345 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.



وأضاف أن المديرية تلقت 157 شكوى عمالية فردية تم تسوية 14 شكوى منها ودياً، و54 شكوى أحيلت للقضاء، و84 شكوى مازالت تحت البحث.