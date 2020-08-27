"قومي الطفولة" يتدخل لإنقاذ 3 فتيات بالمنيا من الختان

كتب- أحمد جمعة:

نجح خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في إنقاذ 3 فتيات من محافظة المنيا مركز بني مزار من محاولة تشويه للأعضاء التناسلية والمعروفة بـ"الختان".

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت ادكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا من سيدة طلبت سرية البيانات يفيد بعزم ثلاث أسر على ختان بناتهم وهم الطفلة "ش" البالغة من العمر 10 سنوات، والطفلة "ب" البالغة من العمر 12 سنة، والطفلة "ج" البالغة من العمر 11 سنة، والمقيمون بمحافظة المنيا - مركز بني مزار - قرية القيس.

وأضافت أمين عام المجلس، في بيان اليوم، أنه فور تلقي البلاغ تم إحالته إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة بني مزار والجمعية الشريكة بالمحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وإنقاذهن من هذه الجريمة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع مأمور مركز شرطة بني مزار، وقد تحرر محضر عن الواقعة حمل رقم 6925 لسنة 2020 إداري المركز، وتم التوجه إلي العنوان المشار إليه والتواصل مع الأسر والذين أنكروا الواقعة في بداية الأمر.

وقالت "السنباطي"، إنه تم عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسر مؤكدة على أنه تم توقيع أهالي الثلاث أطفال على إقرار و تعهد بعدم إجراء هذه الجريمة مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز بني مزار لضمان سلامة الأطفال وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.

وأكدت "السنباطي"، أن هذه الجريمة المؤثمة تخالف أحكام قانون الطفل المصري وقانون العقوبات، كما ناشدت الأهالي عدم الزج ببناتهم في هذه الجريمة ونوهت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل استشارات الأهالي والبلاغات على خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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