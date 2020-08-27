قراران جمهوريان بإعادة تعيين نائب لرئيس محكمة النقض وآخر لـ"استئناف الإسكندرية"
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 460 لسنة 2020 بإعادة تعيين القاضي هاني عبدالجابر نائبًا للرئيس بمحكمة النقض.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 461 لسنة 2020 بإعادة تعيين القاضي سامح فتح الله نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية في دوره العادي.
ونشر القراراين في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان