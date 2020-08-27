برلماني يناشد المصريين الاستمرار في الالتزام بتدابير مواجهة كورونا

أكد حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتحذيره من أن التزايد الملحوظ في أعداد يدفعنا إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير.

وأشاد "أبوجاد" في بيان له، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.

كما ناشد النائب حسين أبوجاد، الشعب المصري مساندة جهود الحكومة وجيش مصر الأبيض من خلال الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بمراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الاجراءات في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.

وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والتزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة.