غدًا.. آخر موعد تقديم لحجز شقق جنة وسكن مصر ودار مصر
كتب - محمد عبدالناصر:
ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية من إجراءات التقديم لحجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بمشروعات "دار مصر – سكن مصر – جنة"، غدًا الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري، بعد أن تم مد فرصة التقديم أسبوعًا.
وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو– العاشر من رمضان– السادات– حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100- 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر– العبور– دمياط الجديدة– الشيخ زايد).
كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة– غرب قنا– ناصر غرب أسيوط– القاهرة الجديدة).
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