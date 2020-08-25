البابا تواضروس يعزي سكرتيره الشخصي في وفاة نجله
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كتب- مصراوي:
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية للأب القمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته، في وفاة نجله الشماس كيرلس، الذي توفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء ١٩ اغسطس والذي يوافق عيد التجلي ، بعد صراعٍ طويل مع المرض. وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة القديس مار مرقس، ببوسطن.
صلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو إنجلاند والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا، وعدد من الآباء الكهنة.
وتم خلال الصلاة بث مقطع فيديو مسجل عزَّى خلاله قداسة البابا أسرة الشماس المتنيح. كما تم بث كلمتي تعزية مماثلتين لصاحبي النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة.
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