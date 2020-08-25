أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

مطار القاهرة: سفر ووصول 16 ألف راكب علي 152 رحلة اليوم

10:33 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 16 ألف راكب علي 152 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إقلاع وهبوط 152 رحلة طيران دولية وداخلية وشحن بضائع، إلى عدة وجهات من مختلف دول العالم، على متنها حوالي 16 ألف راكب من جنسيات مختلف ويتم إنهاء إجراءات وصولهم وسفرهم بمختلف صالات المطار.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر تشهد إقلاع 76 رحلة طيران، تنقل على متنها حوالي 7 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، وتستقبل صالات الوصول 76 رحلة يصل على متنها 9138 راكبًا من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مطار القاهرة الدولي رحلات طيران

الخبر التالى:

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير العراق مجالات التعاون المشترك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في إصابات مصر.. وأول دليل لتجدد الإصابة بالفيروس