العناني: مصر استقبلت 126 ألف سائح في 3 محافظات بينهم حالة واحدة اشتباه بكورونا
كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، إن مصر استقبلت نحو 126 ألف سائح في 3 محافظات (جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح) منذ الفتح التدريجي.
وأضاف العناني، أن من بين الأعداد التي جاءت إلى مصر حالة اشتباه وحيدة بكورونا، وهو إنجاز كبير يثبت نجاح وفاعلية الإجراءات التي تطبقها وزارة السياحة والآثار.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع زوراب ليكياشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، خلال زيارته الأولى لمصر.
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