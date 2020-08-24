أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

العناني: مصر استقبلت 126 ألف سائح في 3 محافظات بينهم حالة واحدة اشتباه بكورونا

06:52 م الإثنين 24 أغسطس 2020
العناني: مصر استقبلت 126 ألف سائح في 3 محافظات بينهم حالة واحدة اشتباه بكورونا

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:


قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، إن مصر استقبلت نحو 126 ألف سائح في 3 محافظات (جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح) منذ الفتح التدريجي.

وأضاف العناني، أن من بين الأعداد التي جاءت إلى مصر حالة اشتباه وحيدة بكورونا، وهو إنجاز كبير يثبت نجاح وفاعلية الإجراءات التي تطبقها وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع زوراب ليكياشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، خلال زيارته الأولى لمصر.

خالد العناني وزارة السياحة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97340

    عدد المصابين

  • 65927

    عدد المتعافين

  • 5262

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23546527

    عدد المصابين

  • 16039779

    عدد المتعافين

  • 811438

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون نزع الملكية العقارية