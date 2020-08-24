الرحلة التاسعة.. استمرار الجسر الجوي المصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني

(مصراوي):



استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة، واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

أقلعت طائرتا نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيق، في تاسع رحلات الجسر الجوي محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى لتقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية.

وأعرب المسئولون بدولة لبنان، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان، نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصري واللبناني الشقيقين، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعباً تجاه الأشقاء اللبنانين، لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.