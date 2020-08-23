تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزير الأوقاف: التعامل مع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

وأوضح في بيان له، الأحد، أنه من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير، أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم" ، وتعد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس السبت.

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