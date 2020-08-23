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التليفزيون يوضّح سبب جودة البث في مباراة القمة وتراجعها جزئيًا في المحافظات

01:36 م الأحد 23 أغسطس 2020
التليفزيون يوضّح سبب جودة البث في مباراة القمة وتراجعها جزئيًا في المحافظات

جانب من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كتب- مصراوي:

كشف المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، أسباب جودة البث والإخراج في مباراة القمة 120 بين الزمالك والأهلي أمس، وتراجع جودتها في بعض المحافظات عن نطاق القاهرة الكبرى.

وقال مبارك لمصراوي، إنه تم إخراج المباراة من خلال وحدتي بث hd عالية الجودة، و12 كاميرا نقلت كافة أرجاء الملعب، موضحًا أنه حينما يتم النقل بوحدة hd على الماستر كنترول بجودة hd ومن ثم تنقل على الباند ويست الذي يظهر على الشاشة بجودة hd، ويكون نقل الحدث عالي الجودة وبصورة جيدة للغاية.

وأضاف مبارك: "بينما في المحافظات تقل الجودة لأن الإرسال يتم لأقرب محطة إرسال sd وليس hd، وبالتالي تقل الإشارة فتتراجع جودة الصورة عما تكون عليه في البث عالي الجودة".

ونوه بأن ما حدث في مباراة أمس أشبه بما حدث في بث بطولة أمم أفريقيا للشباب، لذلك رأينا صورة مغايرة تماما، وهو ما نسعى إليه دائما في التليفزيون بتطوير بث مباريات كرة القدم.

مباراة القمة المخرج إبراهيم مبارك نادي الزمالك النادي الأهلي

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