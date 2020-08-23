نسختان.. البابا تواضروس يعتمد شعار لافتات مسار العائلة المقدسة

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، الأحد، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أقر الشعار الرسمي المراد استخدامه في لافتات مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر" ومطبوعاته وذلك في ضوء الجهود المبذولة للانتهاء من النقاط الـ25 للمسار بين جميع الجهات المعنية.

واعتمد تواضروس، وفق البيان، الشعار بنسختيه: شعار ذات اللون الواحد والخاص باللافتات المرورية وأساليب الطباعة منخفضة التكاليف وماكينات التصوير وتقنيات الحفر المختلفة، وشعار ذات اللونين والذي سيتم استخدامه في باقي التطبيقات مثل الطباعة الملونة بجميع أنواعها ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع الاستخدامات الرقمية وعبر الإنترنت.

ويتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بصورة دورية نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجنة التنسيقية لمتابعة المشروع، والتي يشارك فيها بحضور عدد من قيادات الوزارة ومشاركة سكرتيري عموم المحافظات الثمانية التي تمر بها نقاط المسار الـ25 ونواب المحافظين وممثلين لوزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية المصرية ومجلس الوزراء وجهاز التنسيق الحضاري ومجلس النواب.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه تم الاتفاق على جميع بنود المسار في المحافظات الثماني المعنية وتقديم الدعم المادي المطلوب خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة التنسيق الحضاري بالقاهرة على كافة المفردات الفنية من لافتات وشعارات وأسلوب تطويرها بما يحقق وحدة التنسيق والتطوير بشكل يتفق مع الأهداف الدينية والسياحية والتراثية لهذا المشروع.

ووجه وزير التنمية المحلية، جميع الجهات المعنية بالمشروع في المحافظات بالانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع في أقرب وقت ممكن وفي ذات الوقت تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداد المخطط الاستثماري للمشروع وبدء الإعداد لبرامج الترويج لهذا المشروع القومي الذي يحظى بتوجيه ودعم من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مشدداً على حرص رئيس الجمهورية على افتتاح مسار العائلة المقدسة بصورة تليق باسم مصر وبحضور دولي رفيع المستوى وشخصيات دينية وثقافية وسياسية كبرى.

كما وجه اللواء شعراوي، ببدء سلسة من الزيارات الميدانية لمواقع المسار لمواجهة أي معوقات والعمل على سرعة حلها والتأكد من تنفيذ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية التي حددتها اللجنة العليا، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يسهم إطلاق الشعار في إعداد لافتات تقود لنقاط المسار وستكون هذه الأيقونة مدخلاً دعائياً اضافياً للمشروع الذي بات يحظى باهتمام عالمي ودولي.

وأشار الوزير، إلى أهمية تضافر الجهود بين المحافظات والهيئات الحكومية والمشاركة المجتمعية والمجتمع المدني وتقديم كل سبل الدعم للانتهاء من المشروع وتطويره في التوقيتات المحددة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة.

ويمر مسار العائلة المقدسة بـ8 محافظات تشمل (القاهرة - البحيرة - الشرقية - كفرالشيخ - المنيا - أسيوط - الغربية - شمال سيناء)، وتشمل عملية التطوير أعمال رصف للطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة في عدد من المحافظات، وتوفير دورات المياه والاستراحات والخدمات وطلاء واجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار.

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