جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنظم زيارة ميدانية لمستثمري المنطقة الصناعية (صور)

(مصراوي):

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم دعوة مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة، لزيارة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية، للتعرف على مدى الجهود المبذولة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، موضحًا أن الزيارة تعد هي الأولى من نوعها حول معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ومدى جودة المياه المنتجة من المعالجة الثلاثية لإطلاع مستثمري المنطقة الصناعية بما يتم من جهود فى هذا القطاع.

وأضاف الشربيني، أنه تم خلال الزيارة التعرف على مدى جودة المياه المنتجة من المعالجة الثلاثية، وكيفية استخدام هذه المياه بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الكودات المصرية المنصوص عليها لإعادة استخدام المياه (الكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج )، واستخدام هذه المياه في رصف الطرق والإنشاءات غير الخرسانية.

وأكد الشريبني، أهمية مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إنشاء محطة جديدة بطاقة 150 ألف م3/يوم بنظام المعالجة الثلاثية وإنشاء محطة ري لإعادة استخدام المياه مرة أخرى لري المسطحات الخضراء داخل المدينة، وغير ذلك.

وقدم الدكتور محمد أسامة، مدير إدارة الصرف الصناعي والمشرف العام على محطات الصرف، شرحًا حول أعمال معالجة المخلفات السائلة بهدف التخلص من الملوثات الموجودة بالمخلفات السائلة الخام، وتحسين خواصها بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة استخدامها فى الزراعة غير المثمرة، مؤكدًا أن المياه المعالجة لا تُشكل أي أضرار بالصحة العامة أو البيئة، وأن الطاقة الإنتاجية للمحطة حوالي 150 ألف م3 /يوم.

وأشار أسامة، إلى أنه يتم استخدام المياه المنتجة من محطة المعالجة في ري المسطحات الخضراء وأرض وادي النيل للاستثمار الزراعي، ويتم التأكد من جودة المياه المنتجة عن طريق التحاليل الداخلية لمعمل المحطة والخارجية في كل من (المعامل المركزية لوزارة الصحة – جهاز شئون البيئة – المركز القومي للبحوث ).

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