إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر إعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبيبة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.

فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام)- في افتتاحياتها- إن إعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا عن قرار وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية قرار يعطي أملا كبيرا في بداية جديدة مستقرة للقطر العربي الشقيق ليبيا، وتتويجا للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر من أجل استقرار ليبيا ومنع انتشار القوات المرتزقة على أراضيها، ووقف كل أشكال التدخلات الأجنبية السافرة في الشؤون الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالقرار، وقال في رسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية بجميع الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

وأشارت إلى أن البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يؤكد أن الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية كانت بأهمية المسار السياسي ووقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإيجاد أرضية للتفاهم بين أبناء الشعب الليبي بعيدا عن اللجوء إلى القوة أو فتح المجال أمام الأطماع الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن الشعب الليبي يعاني عدم الاستقرار وهو يتطلع إلى الأمام وإلى استثمار ثروات هذا البلد في التنمية والبناء بعيدا عن الحروب المفتعلة وضد كل المخططات، التي تهدف إلى جعل ليبيا مسرحا للأهداف الدامية التي لا تخدم الشعب، وتحقق أهدافا أخرى يستفيد منها المستعمر الجديد.

أما صحيفة (الجمهورية) فتناولت- في افتتاحياتها- موضوع "توفير الخدمات بأعلى المعايير"، قائلة إن جهود الدولة لا تتوقف من أجل تنفيذ مشروع بناء الإنسان صحيا وعلميا و ثقافيا وتوفير الخدمات بأعلى معايير الجودة وتزداد الجهود يوما بعد يوم من أجل تنفيذ مشروع الإصلاح الشامل والبناء الكامل وتنفيذ الخطط المستقبلية الخاصة بخدمات الصرف الصحي واستكمال تغطية كافة المناطق الريفية في مختلف المحافظات، ومتابعة جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إننا أمام إصلاح شامل لمنظومة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية وبأسعار مناسبة من خلال آلاف منافذ التوزيع المنتشرة فى مختلف المحافظات والأماكن الأكثر احتياجا والأكثر فقرا.

وأضافت الصحيفة إن مواجهة فيروس كورونا واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية وحماية المواطنين من هذا الوباء واستمرار الجهود بالتوازي وفي ذات الوقت لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية هو التحدى الحقيقى، الذى يجب معه دعم كل الجهود للنجاح في تحقيق هذه المعادلة واستمرار الإجراءات الوقائية.