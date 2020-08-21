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الأعلى للإعلام يشكّل غرفة لمتابعة مباراة القمة.. ويحذر المخالفين

03:38 م الجمعة 21 أغسطس 2020
الأعلى للإعلام يشكّل غرفة لمتابعة مباراة القمة.. ويحذر المخالفين

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالالتزام الكامل بقواعد التغطية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك، التي تقام مساء غد السبت، والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال في التعليق على المباراة وتحليل أحداثها.

وأكد المجلس، في بيان له الجمعة، حرصه التام على تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن من الجماهير.

وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام، بأن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية، ونشرها بين الجميع.

وقال المجلس إنه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية قبل وأثناء وبعد المباراة، وسينشر تقريراً بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين.

وأكد المجلس ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية المباراة، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وقال المجلس أنه وفقاً لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية، حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك

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