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كورونا في 24 ساعة| استقرار الوفيات.. والإصابات تعاود الارتفاع في أوروبا

07:00 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
كورونا في 24 ساعة| استقرار الوفيات.. والإصابات تعاود الارتفاع في أوروبا

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم في الساعات الأربع والعشرين، أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة والسكان، تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و 15 حالة وفاة جديدة، وإصدار دار الإفتاء المصرية، كتاب "فتاوى النوازل"، للمعالجة الشرعية لمستجدات "كورونا"، وإصابات كورونا الجديدة في دول أوروبية تعاود الارتفاع بشكل قياسي.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة: تسجيل 111 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 15 حالة وفاة
معالجة شرعية لمستجدات "كورونا".. الإفتاء تصدر كتاب "فتاوى النوازل"
إصابات كورونا الجديدة في دول أوروبية تعاود الارتفاع بشكل قياسي
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 10952
إيطاليا تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة الأردنية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كولومبيا: إصابات كورونا تتجاوز نصف المليون حالة
ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" يثير قلقا وانتقادات في المغرب
روسيا تنشر نصائح وتعليمات بشأن لقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا
الإمارات تسجل حالتي وفاة و461 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في 24 ساعة أوروبا وزارة الصحة فيروس كورونا دار الإفتاء المصرية

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