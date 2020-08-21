تراجع درجات الحرارة على السواحل الشمالية.. تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس ثلاثة أيام، بداية من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

وتوقعت الهيئة، في بيان، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، خلال الثلاث أيام المقبلة، مع ظهور شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري.

الجمعة

تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري 34 للعظمى و24 للصغرى، فيما تتراجع على السواحل الشمالية لتسجل 29 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، فيما تظل درجات الحرارة مرتفعة على مناطق جنوب الصعيد تصل إلى 40 درجة مئوية.

وتكون حالة الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، بينما تضطرب الملاحة البحرية غربًا، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

السبت

تسجل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري درجة حرارة 34 للعظمى، و23 للصغرى، فيما لا يحدث اختلاف على السواحل الشمالية لتسجل 29 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، وتنخفض بمعدل درجة واحدة على مناطق جنوب الصعيد لتسجل 39 درجة مئوية.

وتكون حالة الرياح السبت معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الأحد

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة لتسجل 35 درجة للعظمى و24 للصغرى، بينما الارتفاع ذاته وبنفس القيم على السواحل الشمالية الغربية، حيث تسجل درجات الحرارة بها يوم الأحد 30 درجة مئوية، فيما تظل على حالها بمحافظات جنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.