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الصحة تعلن حصيلة كورونا ليوم الخميس: انخفاض الإصابات.. و15 وفاة

12:15 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
الصحة تعلن حصيلة كورونا ليوم الخميس: انخفاض الإصابات.. و15 وفاة

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و 5212 حالة وفاة.

هالة زايد وزارة الصحة وزيرة الصحة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22526192

    عدد المصابين

  • 14387740

    عدد المتعافين

  • 790262

    عدد الوفيات

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