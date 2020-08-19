الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية الجديدة
07:40 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الخميس هو أول أيام شهر المحرم ورأس السنة الهجرية الجديدة لعام ١٤٤٢ هجرية.
وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بالتهنئة بهذه المناسبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.
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