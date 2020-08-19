كورونا في 24 ساعة| الصحة العالمية تحذر: مصابين بلا أعراض وارتفاع الإصابات في مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، كما تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 11 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: تسجيل 163 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

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