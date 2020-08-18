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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من القوانين

02:50 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من القوانين

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات وأخذ الرأي النهائي على عدد منها.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عدد من مشروعات القوانين منها مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (90 مادة) وذلك في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.​

مجلس النواب علي عبدالعال مشروعات القوانين

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