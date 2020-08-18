"الشكاوى الحكومية" ترصد معاناة "مُسنة بالأقصر".. و"التضامن" تحل مشكلتها

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن التعامل مع الاستغاثات يعد نموذجًا للجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ لفتح قنوات التواصل بين المواطن والحكومة.

يأتي ذلك تفاعلاً مع ما يرد من شكاوى واستغاثات للمواطنين إلى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خصوصًا ما يتعلق منها بالنواحي الإنسانية، وتأكيدًا على سرعة التنسيق مع المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة لإزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات لرفع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتلقت المنظومة مشاركة إيجابية من أحد المواطنين بمحافظة سوهاج، تناولت استغاثة المواطن إيضاحاً لصعوبة الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعانيها مواطنة مسنة، تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، مقيمة بمفردها بقرية الزينية بمحافظة الأقصر.

وأوضح الرفاعي أنه بعرض موضوع الاستغاثة على المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، تم بحث ودراسة حالة المواطنة المسنة التي تحصل علي معاش كرامة بمبلغ قدره (٤٥٠) جنيهًا شهريًّا، علمًا بأن المواطنة تقيم بمفردها بمنزل ريفي بسيط مبني من الطوب اللبن، وليس به أي أثاث أو أدوات كهربائية، كما أن المنزل يحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء.

وأضاف الرفاعي أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار التعامل الفوري مع الاستغاثة، موضحًا أنه جارٍ صرف مساعدة مالية بموجب استمارة تكافل اجتماعي، لربطها وإنهاء إجراءات الصرف لمساعدة المواطنة، وكذا صرف مبلغ نقدي وبعض المواد الغذائية من الإدارة الإجتماعية، فضلاً عن أنه جارٍ تسليم المواطنة بوتاجاز ٥ شعلات من جمعية أبناء البلد للتنمية.

وتضمنت الإجراءات عمل بحث اجتماعي للمواطنة وإرساله مع صورة المنزل إلى جمعية الأورمان بالأقصر؛ لمساعدة المواطنة في إعادة تأهيل المنزل، وكذا التنسيق مع جمعية مصر الخير؛ لصرف مواد غذائية للمواطنة شهريًّا، فضلاً عن تسليم المواطنة سريرًا خشبيًّا عرض ١٢٠ سم بالمرتبة والمفروشات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من جمعية منافع الخير بالزينية بحري بمحافظة الأقصر.