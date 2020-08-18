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"انخفاض طفيف والرطوبة 82%".. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات

01:27 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
"انخفاض طفيف والرطوبة 82%".. الأرصاد تكشف طقس الثلاثاء بالدرجات

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(أ ش أ):


تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا وشبورة مائية صباحًا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 82%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء، طقسًا حارًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

مطروح الصغرى 24 والعظمى 30

السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة الصغرى 21 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 23 والعظمى 32

رفح الصغرى 23 والعظمى 32

رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35

نخل الصغرى 18 والعظمى 37

نويبع الصغرى 28 والعظمى 38

طابا الصغرى 27 والعظمى 36

كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

الطور الصغرى 26 والعظمى 35

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

قنا الصغرى 27 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

أسوان الصغرى 29 والعظمى 42

أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 41

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41

شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 36

حلايب الصغرى 30 والعظمى 35

رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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