ما هي القضية التي وافق البرلمان على "الإذن بسماع أقوال" مرتضى منصور فيها؟

(مصراوي):

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإذن بسماع أقوال مرتصى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأي المكتب الفني، بدون اتخاذ أي إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، بناء على طلب النائب مرتضى منصور.

وتتضمن القضية شكوى في حق مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من خلال مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه على هذا الأمر قال رئيس مجلس النواب: "سماع الأقوال يتم الاستماع فيه للنائب، ولا يجوز للنيابة العامة التطرق لأي إجرءات مقيدة للحرية أو اتخاذ أي إجرءات سواء حبس أو ضبط أو تحفظ".​