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​الطيران المدني: اجتياز مراجعة شهادة الأيزو 9001:2015 للمرة الثانية

10:31 م الأحد 16 أغسطس 2020
​الطيران المدني: اجتياز مراجعة شهادة الأيزو 9001:2015 للمرة الثانية

محمد منار وزير الطيران المدنى

كتب- محمد عبيد:

اجتازت وزارة الطيران المدني، إجراءات المراجعة من شركة "ACM" الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية، واتخذت الإدارة المركزية للجودة والبيئة، كافة الإجراءات الضرورية لضمان استمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة في ظل الظروف التي تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم عمل تقييم للمخاطر في ظل انتشار الوباء والعمل على التصدي للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة، في إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة في قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدني، وحصول وزارة الطيران المدني على شهادة الأيزو 9001:2015.

وقالت مصادر بالوزارة، إن الحصول على الشهادة يعد نجاحًا وانعكاسًا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء، بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني، بالاهتمام بالجمهور الخارجي وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعي، بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، والاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري.

وزارة الطيران المدني شركة ACM فيروس كورونا شهادة الأيزو 9001:2015

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