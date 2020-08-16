وزير النقل: وصلنا لمليون راكب يوميا في السكك الحديدية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن عدد الركاب لسكة الحديد في 2009 وصل لمليون راكب يوميا، لكن بعد ذلك بدأ العدد في التراجع حيث وصل إلى 700 ألف راكب يوميا في 2013.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وخلال منتصف 2020 وصلنا لـ900 ألف، وخلال عيد الأضحى المبارك وصلنا لمليون راكب يوميا.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم تشغيل كل الخطوط الجديدة قبل عيد الأضحى الماضي، لافتًا إلى ان يستهدف الوصول إلى 2 مليون راكب يوميا بعد اكتمال تشغيل الجرارات الجديدة، خلال الفترة المقبلة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق