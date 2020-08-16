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السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق رسميا

12:53 م الأحد 16 أغسطس 2020
السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق رسميا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسميا المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتفقد الرئيس محطة عدلى منصور، واستمع إلى شرح مسؤولي الهيئة القومية للأنفاق، والذي تضمن تصميم المحطة وأهم ما يميزها والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تم استخدامها في هذه المرحلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الخط الثالث لمترو الأنفاق

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