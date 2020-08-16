الروائي عصام يوسف يهنئ قصواء الخلالي بعيد ميلادها على الهواء والاعلامية ترد: أحرجتني!

هنأ الروائي عصام يوسف، الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "المساء مع قصواء" على شاشة TeN، بعيد ميلادها على الهواء مباشرة.

وقال يوسف خلال لقاءه في البرنامج: أهنئك بعيد ميلادك وسعيد بتصادف تواجدي في الحلقة مع عيد ميلادك.. كام عمرك؟ أظن ١٥ سنة، فيما ردت الإعلامية قصواء بقولها: أحرجتني.

قناة TeN تحتفل بعيد ميلاد الإعلامية قصواء الخلالي بحضور الإعلامي محمد فاروق والروائي عصام يوسف

واحتفلت أسرة قناة "TeN" وفريق عمل برنامج "المساء مع قصواء" بعيد ميلاد الإعلامية قصواء الخلالى، بحضور الكابتن محمد فاروق، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج "البريمو"، والروائى والإعلامى عصام يوسف، مقدم برنامج العباقرة.

وأحضرت أسرة "كعكة" كبيرة له احتفالا بها، وعبرت الإعلامية قصواء الخلالى عن سعادتها الكبيرة بالاحتفال.

وبرنامج "المساء مع قصواء" أول توك شو ثقافى، يهتم بمختلف أنواع الفنون والتاريخ المصرى القديم، ويضم العديد من الفقرات الثقافية والفنية، ويستضيف أعلام فى مختلف مجلات الإبداع، يذاع أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام التاسعة مساء.