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"زيارة ليوم واحد".. رئيس الوزراء يغادر الخرطوم في ختام زيارته للسودان

10:08 م السبت 15 أغسطس 2020
"زيارة ليوم واحد".. رئيس الوزراء يغادر الخرطوم في ختام زيارته للسودان

الدكتور مصطفى مدبولي

الخرطوم- (أ ش أ):

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزراي رفيع المستوى، مساء اليوم السبت، العاصمة السودانية الخرطوم، في ختام زيارته لدولة السودان الشقيقة.

واستغرقت زيارة رئيس الوزراء للسودان يومًا واحدًا، وجاءت ردًا على زيارة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، لمصر في سبتمبر 2019، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة.

وضم الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أنه خلال هذه الزيارة الهامة ترأس رئيسا وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولى، ونظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التي بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، فيما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.

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