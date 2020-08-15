السياحة: مصر تستقبل أكثر من 85 ألف سائح خلال شهر ونصف

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن عدد السائحين القادمين إلى مصر في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة الخارجية، موضحة أن عددهم تخطى 85 ألف سائح خلال شهر ونصف.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك استمراراً لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو الماضي.

واستقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أمس الأول رحلة طيران قادمة من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا قادمة من العاصمة المقدونية سكوبي وعلى متنها 175 سائحاً.

ووصلت إلى الغردقة رحلة طيران من بلجراد في صربيا على متنها 185 سائحاً، وثلاث رحلات طيران من العاصمة الأوكرانية كييف على متنهم 572 سائحاً.

وفي السياق ذاته، استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا.