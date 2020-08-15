الأرصاد تعلن طقس 3 أيام.. رطب والحرارة تصل 43 في الجنوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 - 25، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 38- 30، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 38 و41 درجة.

وأضافت الهيئة أن طقس الأحد، يشهد ارتفاع قليل في درجات الحرارة، حيث يكون حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 - 25، السواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 39- 30، كما تراوحت درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد بين 39 و42 درجة.

وعن طقس الاثنين المقبل، أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى ان درجات الحرارة تنخفض قليلا بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين على أغلب الأنحاء، حيث تسجل على القاهرة 35 درحة، والسواحل الشمالية 31 درجة، جنوب سيناء 38 درجة، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 38 و43 درجة.

وأوضح الخبراء، أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في حالة الطقس، عبارة عن انتشار الشبورة المائية صباحا، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية صباحا.

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