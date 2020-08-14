القوى العاملة: التفتيش على 18246 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

كتب- يوسف عفيفي:



قالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير محمد سعفان، تابع من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 18 ألفا و246 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.



وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 18 ألفا و246 مصنعا وشركة خلال الـ143 يوما الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وجاءت محافظة سوهاج في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1537 منشأة، والشرقية 1397، والبحيرة 1256، ودمياط 1155، والقاهرة 1102، والمنيا 979، والقليوبية 948، والجيزة 909، والغربية 868، وقنا 754، وكفرالشيخ 752، والإسكندرية 729، وأسيوط 644، والدقهلية 624، وجنوب سيناء 547، وبورسعيد 539، والوادي الجديد 441، والمنوفية 433 .



وجاءت في الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 431 منشأة، وبني سويف 410 منشآت، ومرسى مطروح 395، والإسماعيلية 344، والفيوم 328، وأسوان 322 ، والبحر الأحمر 275، والسويس 127 منشأة .



وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.



وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.



وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

