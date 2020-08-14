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الزراعة: ضبط أكثر من 460 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها خلال يوليو

04:29 م الجمعة 14 أغسطس 2020
الزراعة: ضبط أكثر من 460 ألف عبوة مبيدات محظور تداولها خلال يوليو

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات غير مسموع بتدوالها خلال شهر يوليو حوالي 461076 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مصرح بتدوالها بما يوازي 230,54 طن مبيدات (العبوة سعة 5, 0 لتر/ كجم).

وتم المرور على محلات الاتجار في المبيدات بالمحافظات وهي 1036 محلا منها 658 مرخصة و329 محلا غير مرخص و52 تحت الترخيص وتم تحرير 77 محضرا للعرض على النيابة.

وقال عبدالمجيد، إن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات تكون بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات وأيضا الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم تجميع 153 مهنداس زراعيا من العاملين بإدارات مكافحة الآفات في المحافظات والمعاهد البحثية لوقاية النباتات وأمراض النباتات وتم تصفية العدد إلى 80 مهندسا يتم إشراكهم كمفتشين مساعدين والاستعانة بهم في المرحلة الأولى كمفتشي رقابة مساعدين على محلات المبيدات بمرافقة المفتشين الحاليين بكل إدارة مكافحة أو رقابة (من يزاولون أعمال الرقابة حالياً) كتدريب ميداني لهم.

وفي ذات السياق أكد أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة في الأسواق والمحلات من كافة الجوانب وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزراعيين من شراء مبيدات غير مسموح بتدوالها أو منتهية الصلاحية وأنه تم تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات.

ووجه القصير، بضرورة زيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل في الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.

لجنة المبيدات وزارة الزراعة مديريات الزراعة

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