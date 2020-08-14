غدا.. مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:



تسير شركة مصر للطيران، غدا السبت، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4 آلاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .



وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، برلين، نيويورك، كوبنهاجن، بغداد) ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من (أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة).



كما تسير 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من (الغردقة والأقصر)، ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.



من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .