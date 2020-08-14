أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

غدا.. مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

02:33 م الجمعة 14 أغسطس 2020
غدا.. مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

مصر الطيران تسير 38 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا السبت، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4 آلاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، البحرين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، برلين، نيويورك، كوبنهاجن، بغداد) ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من (أبها، تونس، الدمام، جدة، المدينة المنورة).

كما تسير 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من (الغردقة والأقصر)، ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

الرحلات الدولية مصر للطيران

الخبر التالى:

اليوم.. مطار القاهرة يشهد 163 رحلة لنقل 19 ألف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21072125

    عدد المصابين

  • 13924328

    عدد المتعافين

  • 757471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة شويكار.. تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة