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الأحد.. قصر المانسترلي يقدم أشهر الأغاني العالمية

02:31 م الجمعة 14 أغسطس 2020
الأحد.. قصر المانسترلي يقدم أشهر الأغاني العالمية


كتب- مصراوي:

يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل الميتسوسبرانو "ليلى إبراهيم" ومجموعتها "كاروزو"، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل.

تقدم "ليلى" أولى تجاربها في موسيقى الجاز واللايت ميوزك، من خلال تقديم باقة من أشهر الأغاني العالمية منها: "Black Orpheus"، ght and day" ،"Autumn Leaves"، " All the things you are""،I will survive""، "Sway"، "Bella ciao".

وتختتم الحفل بالنشيد الوطني القديم لمصر في الفترة من 1923م وحتى 1936م "اسلمي يا مصر"، والذي كتب كلماته الشاعر والأديب مصطفى صادق الرافعي ولحن موسيقاه صفر على.

تضم مجموعة "كاروزو" العازفين: ديمتري ديمتروف "ترومبت" من بلغاريا، ومن مصر عمرو البحراوي "بيانو"، ووائل الصوه "درامز"، وإيهاب محبوب "بيز جيتار".

جدير بالذكر أن "ليلى" تخرجت من الكونسيرفاتوار عام 2008 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتتلمذت على يد الدكتورة فيوليت مقار إلى أن أصبحت واحدة من سوليستات فرقة أوبرا القاهرة، وصوت "ميتسوسبرانو" متميزة.

قامت بالأدوار الأساسية في العديد من الأوبرات العالمية مع فرقة أوبرا القاهرة منها دور"أوليريتا" في أوبرا "الحفل التنكري" لفيردي، ودور "مرسيدس" في أوبرا "كارمن" لجورج بيزيه، ودور "مارتشلينا" في أوبرا "زواج فيجارو" لموتسارت، ودور البطولة في أوبرا "ريجوليتو" لفيردي، كما قامت بالغناء على مسارح عالمية كمسرح " كورتو" في باريس و"سباتسيوموزيكا" بإيطاليا.

وشاركت بالغناء إلى جوار المغني الأوبرالي الإيطالي الشهير "Francesco Anile"، وكانت أول مصرية تمثل مصر في مهرجان سلافيانسكي بازار الدولي للموسيقى والغناء في بيلاروسيا عام 2017.

قصر المانسترلي ليلى إبراهيم فرقة كاروزو

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