شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أنه يسود نهار طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة وشبورة مائية في الصباح.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السواحل الشمالية تشهد أيضاً طقسا معتدلا، مع رياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وأضافت أنه يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط، قالت الهيئة، إنها معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على محافظات مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمهور 34 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 21

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 27

نخل 35 21

نويبع 37 28

طابا 36 27

كاترين 31 18

الطور 35 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 26

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 36 28

أبورماد 36 29

حلايب 34 30

رأس حدربة 34 30