السيسي يهنئ ولي عهد أبوظبي بخطوة السلام التاريخية مع إسرائيل

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعرب خلاله عن التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس السيسي، خلال الاتصال، بما تم بموجب الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد، عن خالص امتنان دولة الإمارات حكومة وشعباً لهذه اللفتة من الرئيس وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولجهودها وإسهاماتها التاريخية الرائدة في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.