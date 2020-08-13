ساعات وتنتهي المهلة.. الجيزة تعلن الموعد الأخير لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو يوم السبت المقبل 15/8/2020.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا كان الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

جاء ذلك خلال تفقده المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة لمتابعة توافد المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء مؤكدا أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد المحافظ، على رئيس حي جنوب الجيزة، بضرورة التسهيل على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم والتعامل الجيد مع المواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم داخل المركز التكنولوجي للتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم للسعي نحو حلها وإزالتها.

كما شدد محافظ الجيزة، على مسئولي الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور لافتا إلى أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وكان محافظ الجيزة، عقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزالة أي معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق التقدم في ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات أو الراغبين.