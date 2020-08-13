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وزير الزراعة يكرم الممثل الإقليمي للفاو بمناسبة انتهاء عمله بالمنطقة

05:26 م الخميس 13 أغسطس 2020
وزير الزراعة يكرم الممثل الإقليمي للفاو بمناسبة انتهاء عمله بالمنطقة

جانب من التكريم

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالسلام ولد محمد، المدير العام المساعد للمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة وعودته إلى تولي منصب وزير البترول بدولته جمهورية موريتانيا الشقيقة.

وأشاد القصير، خلال اللقاء، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو) خلال فترة تولي ولد محمد المسئولية وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.

وأشاد ولد محمد، بالتجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا باحترافية وخاصة في مجال الزراعة حيث استطاعت المنتجات الزراعية المصرية الحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية رغم انخفاض حركة التجارة الدولية.

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السيد القصير وزير الزراعة الدكتور عبدالسلام ولد محمد الفاو

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