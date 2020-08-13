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الحكومة: 611 ألف طلب تصالح حتى الآن.. وتحصيل 2٫2 مليار جنيه

12:31 م الخميس 13 أغسطس 2020
الحكومة: 611 ألف طلب تصالح حتى الآن.. وتحصيل 2٫2 مليار جنيه

ارشيفية

كتب - محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، مشدداً على تمسك الدولة بمحاربة العشوائية فى البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والمخالفات مرة أخرى، والسعي نحو استيداء حقوقها، ومنع المخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 10 أغسطس 2020، أوضح خلاله أنه تم إزالة 7543 مخالفة بناء، و 3242 مخالفة زراعية بمساحة 178191 فداناً.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 8 أغسطس 2020، بلغ 8.7 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن. ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.

مخالفات البناء قانون التصالح رسوم التصالح التنمية المحلية مصطفى مدبولي

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