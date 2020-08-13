لعدم تكرار أزمة بذور الطماطم.. "الزراعة": إجراءات مشددة للاستيراد من الخارج

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيق إجراءات مشددة بداية من رفع حالة الاستعداد بالحجر تمهيدًا لفحص بذور الطماطم المستوردة من الخارج، حتى تطبيق عملية الإفراج الحجري.

وقال "العطار" لمصراوي، إنه تقرر تطبيق حزمة إجراءات أولها إفادة الدولة المصدرة للتقاوي شهادة تأكد خلو الشحنة من الفيروسات والأمراض الحجرية، مشيرًا إلى عدم تكرار ما حدث في 2018 من صنف 023 الذي تسبب في خسائر لبعض المزارعين.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن موسم زراعة الطماطم الصيفية يبدأ في منتصف يوليو، لافتًا إلى أن عملية الفحص تكون ظاهريًا ومعمليًا بالتعاون مع معمل متبقيات المبيدات التابع للوزارة ومعهد أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية.

وأشار العطار، إلى أن دور الحجر الزراعي هو التأكد من خلو الشحنات اللازمة للتقاوي، خصوصًا الخالية من الفيروسات مثل فيروس تجعد الأوراق، والآفات والحشرات.

يذكر أن عام 2018 شهد أزمة السماح بإستيراد صنف 023، والتي يحتوي على فيروس تجعد الأوراق؛ مما تسبب في خسائر آلاف الأفدنة.