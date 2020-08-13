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وزير الري يصدر حركة تكليفات لـ12 قيادة بالديوان والمحافظات (مستند)

03:30 ص الخميس 13 أغسطس 2020
وزير الري يصدر حركة تكليفات لـ12 قيادة بالديوان والمحافظات (مستند)

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قرارا وزاريا بتغييرات جديدة لعدد من المناصب القيادية بالوزارة.

ونص القرار الذي حمل رقم 179 لسنة 2020، على تكليف فاروق محمد السيد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الري والمنتدب للعمل رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمركز القومي لبحوث المياه، للعمل استشاري إدارة مركزية بالمركز القومي لبحوث المياه.

وشمل القرار تكليف إيمان عبدالله إبراهيم، مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بدوان عام الوزارة للقياد بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الري.

وجاء بالقرار أيضا ندب محمد سيد عبدالقادر للعمل كمدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بمصلحة الري، وياسر فتحي العوضي، للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ونهلة إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بمصلحة الري تندب للعمل مدير عام الاستثمار بالهيئة.

كما شمل القرار تكليف محسن محمود حسن الجندي، للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

ونص القرار على تكليف فادي كامل عباس للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام الوزارة، وإسماعيل محمد إسماعيل للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للأمن بمصلحة الري، وسعيد فتحي عفيفي للعمل بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية، وسامح محمد علي للعمل بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالجيزة، ومحمد زكي محمد يكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمركز القومي لبحوث المياه، ومحمد محسن محمد للعمل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

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