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وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

07:47 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
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كتب- أسامة علي:

أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنته الانتخابية بكلية الطفولة المبكرة بشارع التحرير بالدقي.

ودعا الوزير، عقب الإدلاء بصوته، جموع المواطنين بالمشاركة والحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل أمس واليوم الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.​

طارق شوقي وزير التربية والتعليم انتخابات الشيوخ

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